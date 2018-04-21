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21.04.18 / 17:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» произошли перебои с электричеством

Света не было несколько минут

пулковоВ петербургском аэропорту «Пулково» произошли перебои с электричеством. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Свет погас на паспортном контроле, передает MR7 слова очевидцев. Также не работали ленты багажа, эскалатора и информационное табло. Свет в аэропорту включили через несколько минут.

Добавим, в начале апреля в «Пулково» сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. Эвакуация не проводилась. При этом, в аэропорту задержали несколько рейсов.

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