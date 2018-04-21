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21.04.18 / 12:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Ремонт на совместном предприятии PDVSA и «Роснефти» отложили

Из-за санкций против Венесуэлы

Фото АБН

Фото АБН

Ремонт на совместном предприятии венесуэльской PDVSA и «Роснефти» отложили. Об этом стало известно в субботу от источников.

Совместное предприятие носит название Petromonagas, передает Bloomberg. Ремонт отложили из-за возникших сложностей при закупке оборудования. Сложности вызваны санкциями США против Венесуэлы – американские поставщики опасаются вести дела с PDVSA.

Ремонт планировали начать в апреле. В настоящий момент поставку оборудования ожидают в 20-х числах месяца. По информации агентства, работы могут начать в мае или во II полугодии.

Добавим, совместное предприятие проводит первичную подготовку нефти из района Ориноко. «Роснефти» в Petromonagas принадлежит 23,3%. Компания купила ее за $500 млн. При этом, оппозиция Венесуэлы не признает эту сделку.

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