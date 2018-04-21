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21.04.18 / 20:00 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Смольный ужесточил нормы по озеленению новостроек — СМИ

Теперь обязательно нужен сквер

Смольный ужесточил нормативы по озеленению новостроек. Об этом стало известно в субботу от источников.

Соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по землепользованию и застройке, передает «Фонтанка». При разработке проектов планировки жилой застройки, потребуется разместить рядом сквер. Размер зеленой зоны должен соответствовать нормативам площади озеленения на одного человека, установленных в законе Петербурга.

Напомним, в настоящий момент застройщик должен соблюсти ряд других требований. В частности, необходимо обеспечить территорию социальной инфраструктурой. Речь идет о детских садах и школах.

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