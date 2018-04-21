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21.04.18 / 17:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Участники ЯМЭФ подписали договоров на общую сумму в 162 млрд рублей

Подписано 70 соглашений

Фото АБН

Фото АБН

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали договоров на общую сумму в 162 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего участники форума подписали 70 соглашений и меморандумов, передают «РИА Новости». Между предпринимателями без участия власти подписано документов на сумму в 42 млрд рублей. Органы власти с компаниями заключили соглашений на более 58 млрд рублей.

Аксенов отдельно выделил соглашение с сирийскими представителями. Общая сумма этих договоров составила 62 млрд рублей.

Отметим, ЯМЭФ проходил с 19 по 21 апреля. Ранее в субботу сообщалось о решении построить в Крыму производство стеклотары. Также немецкие инвесторы намерены создать центр экологического строительства. Сумма инвестиций на первом этапе составит 1 млн евро.

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