Все новости

22.04.18 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Air France отменит в понедельник 25% рейсов из-за забастовки

Персонал авиакомпании добивается повышения зарплат

air-france фото с сайта funpop.comФранцузская авиакомпания Air France отменит в понедельник, 23 апреля, около 25% рейсов из-за забастовки персонала. Об этом в воскресенье сообщили СМИ.

По данным AFP, в этот день авиаперевозчик планирует выполнить 65% дальне — и среднемагистральных рейсов. Также Air France намерена обеспечить 85% рейсов на короткие дистанции.

Отмечается, что это будет девятая по счету забастовка с февраля 2018 года. Сотрудники авиакомпании добиваются повышения зарплаты на 6%. Руководство компании готово увеличить ее только на 1%. Последний раз перевозчик поднимал оплату труда своим сотрудникам в 2011 году, несмотря на то, что в последнее время ее финансовое положение значительно улучшилось.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

113 SQL queries done. Page generation took 0,170 seconds.