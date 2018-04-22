Air France отменит в понедельник 25% рейсов из-за забастовки Персонал авиакомпании добивается повышения зарплат

Французская авиакомпания Air France отменит в понедельник, 23 апреля, около 25% рейсов из-за забастовки персонала. Об этом в воскресенье сообщили СМИ.

По данным AFP, в этот день авиаперевозчик планирует выполнить 65% дальне — и среднемагистральных рейсов. Также Air France намерена обеспечить 85% рейсов на короткие дистанции.

Отмечается, что это будет девятая по счету забастовка с февраля 2018 года. Сотрудники авиакомпании добиваются повышения зарплаты на 6%. Руководство компании готово увеличить ее только на 1%. Последний раз перевозчик поднимал оплату труда своим сотрудникам в 2011 году, несмотря на то, что в последнее время ее финансовое положение значительно улучшилось.