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22.04.18 / 20:00 Новости / Общество / Россия и мир

После ДТП с автобусом под Тверью у компании-перевозчика изымут документы

С руководством ООО «РусТурСервис» побеседуют следователи

авария под Тверью, 22 апреля 2018

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

В компании «РусТурСервис» изымут документы после аварии с участием принадлежащего ей автобуса с паломниками под Тверью. Об этом в воскресенье сообщили в Следственном комитете.

Ожидается, что следователи также побеседуют с руководством компании-перевозчика. Сотрудники СК уже побывали на месте аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заказной пассажирский автобус, в котором находились паломники, перевернулся в воскресенье на трассе А101, на выезде из Торжка. В результате погибли два человека. Еще более 10 человек пострадали. Всего вместе с водителем в автобусе находились 39 человек.

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