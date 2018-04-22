После ДТП с автобусом под Тверью у компании-перевозчика изымут документы С руководством ООО «РусТурСервис» побеседуют следователи

В компании «РусТурСервис» изымут документы после аварии с участием принадлежащего ей автобуса с паломниками под Тверью. Об этом в воскресенье сообщили в Следственном комитете.

Ожидается, что следователи также побеседуют с руководством компании-перевозчика. Сотрудники СК уже побывали на месте аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заказной пассажирский автобус, в котором находились паломники, перевернулся в воскресенье на трассе А101, на выезде из Торжка. В результате погибли два человека. Еще более 10 человек пострадали. Всего вместе с водителем в автобусе находились 39 человек.