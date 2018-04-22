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22.04.18 / 17:25 Новости / Политика / Россия и мир

Макрон намекнул Трампу на возможность торговой войны

И предостерег от введения пошлин на сталь и алюминий из ЕС

Эммануэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль Макрон намекнул на возможность торговой войны с США, если Вашингтон введет пошлины на металлы из ЕС. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Макрон выразил надежду, что США не станут облагать пошлиной на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности Европы. «С союзниками не ведут торговых войн», — добавил он.

Напомним, США с 23 марта ввели новые пошлины — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств получил отсрочку до 1 мая. Среди них — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза. Россия, которую новые пошлины коснутся в полной мере, запросила через ВТО консультацию с США, в ходе которой намерена добиваться компенсации своих убытков. Также потребовать компенсаций намерены Индия и Китай.

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