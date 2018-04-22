Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google Компания продолжает предоставлять свои сервисы мессенджеру Telegram

Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там объяснили, что внесли часть IP-адресов Google в реестр запрещенной информации. Эти адреса использует мессенджер Telegram для работы в России. В ведомстве добавили, что Google в нарушение вердикта суда продолжает давать Telegram Messenger Limited Liability Partnership свои IP-адреса.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсу. За неделю под блокировку попали 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. Telegram пока сохраняет работоспособность.