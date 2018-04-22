Все новости

22.04.18 / 14:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google

Компания продолжает предоставлять свои сервисы мессенджеру Telegram

Роскомнадзор фото abnews.ruРоскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там объяснили, что внесли часть IP-адресов Google в реестр запрещенной информации. Эти адреса использует мессенджер Telegram для работы в России. В ведомстве добавили, что Google в нарушение вердикта суда продолжает давать Telegram Messenger Limited Liability Partnership свои IP-адреса.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсу. За неделю под блокировку попали 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. Telegram пока сохраняет работоспособность.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

113 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.