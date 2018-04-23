Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2250,99; индекс РТС 1144,66

Торги понедельника на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,82% до 2250,99 пункта; индекс РТС упал на 0,10% до 1144,66 пункта.

Как подчеркивает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский рынок в понедельник торговался смешанно. По ее словам, все больше сомнений в том, что рынок пойдет заметно выше, так как геополитические риски высоки, а в России длинные майские праздники. Доллар будет колебаться в диапазоне 61-63 рубля, а евро – 75-78 рублей.