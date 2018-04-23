Bloomberg: Путин после инаугурации направит на социальные нужды $62 трлн Сроком на шесть лет

Президент России Владимир Путин вскоре после церемонии инаугурации направит на развитие социальных сфер порядка $62 млрд. Об этом в понедельник пишет Bloomberg.

Таким образом, президент намерен увеличить расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры порядка 10 трлн рублей. Это расходы, запланированные на шесть будущих лет его президентского срока.

По словам источников Bloomberg, предлагаемые меры направлены на улучшение качества жизни населения. Некоторые расходы компенсируют за счет сокращения других статей – например, сократятся расходы на оборону.

При этом общая сумма, на которую вырастут расходы бюджета, открыто фигурировать в документах не будет. Статьи, из которых финансирование изымут, также называть не станут.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Инаугурация президента состоится 7 мая. В начале марта Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал увеличение расходов на сферу здравоохранения.