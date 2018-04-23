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23.04.18 / 13:23 Новости / Россия и мир

ЦБ Ирана запретил банкам использовать криптовалюту

Такое решение было принято еще в конце 2017 года

Фото: c.slashgear.com

Фото: c.slashgear.com

Центробанк Ирана запретил кредитным организациям и другим финансовым учреждениям страны использовать биткоин и другие цифровые валюты. Об этом стало известно в понедельник из материалов иранского регулятора.

Согласно распространенному сообщению, решение о запрете криптовалют было принято еще в конце прошлого года, однако опубликовано только сейчас. Отмечается, что криптовалюта может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

Добавим, в апреле курс местной валюты риала демонстрировал рекордное падение к доллару на фоне новостей о возможном восстановлении санкций со стороны США. Сообщалось, что они могут быть вновь приняты к 12 мая. Ограничительные меры Вашингтона постепенно отменялись после того, как в 2015 году Иран обещал отказаться от разработки ядерного оружия.

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