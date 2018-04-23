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23.04.18 / 11:48 Новости / Россия и мир

ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников на 15% в 2018 году

Поскольку госструктуры будут выполнять майские указы

Фото abnews.ru деньги рубли бюджет 0006Заработные платы работников бюджетной сферы в среднем вырастут на 13-15% в 2018 году, превысив показатель официальной инфляции в 3,5 раза. Об этом стало известно в понедельник, из обзора Центробанка РФ «О чем говорят тренды».

Специалисты ЦБ пояснили, что на рост зарплат повлияет то, что госструктуры начнут выполнять майские указы президента. Кроме того, с 1 мая МРОТ будет приравнен к уровню прожиточного минимума, что по итогам года увеличит зарплаты на 2,3-4,5%.

При этом в 2019 году рост зарплат в госсекторе снизится до уровня индексации по инфляции (4%). В ЦБ отметили, что это произойдет, если не начнут действовать другие программы повышения оплаты труда.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в марте этого года. Тогда же кабмин направил регионам около 20 млрд рублей на реализацию этих целей. Средства выделили из резервного фонда.

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