В Калининском районе снесли согласованную районной администрацией ярмарку Ее сочли незаконной

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга снесли ярмарку в Калининском районе у станции метро «Академическая». Городские чиновники сочли эту ярмарку незаконной, сообщает издание «Новости малого бизнеса».

По данным СМИ, организатором ярмарки является компания, которая имеет отношение к главе районной администрации Василию Пониделко. При этом формально она принадлежит комитету имущественных отношений.

Около десяти торговых палаток в форме домиков увезли с Гражданского проспекта на склад временного хранения. Будет ли районная администрация опротестовывать действия коллег из Смольного, пока не известно. В пресс-службе района сообщили, что поводом для сноса ярмарки стало превышение торговой площади на 20 метров.

Напомним, ООО «Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству Калининского района» в феврале 2018 года выиграло конкурс на право проводить ярмарки в Калининском районе. При этом компания не смогла подтвердить свой опыт в этой сфере деятельности.

Отметим также, что в прошлом году в Петербурге приняли закон, регулирующий деятельность ярмарок. Пока документ проходил все законотворческие процедуры, в городе действовал мораторий на проведение ярмарок. Однако ряд районных администраций этот запрет нарушили, чем вызвали критику в свой адрес со стороны губернатора Георгия Полтавченко.