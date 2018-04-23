«КамАЗ» получил 214,9 млн рублей убытка в I квартале после прибыли годом ранее Выручка компании выросла на 9,7%

По итогам I квартала 2018 года ПАО «КамАЗ» получил 214,86 млн рублей чистого убытка против прибыли в размере 34,4 млн рублей годом ранее. Об этом стало известно в понедельник из отчета компании по РСБУ.

При этом прибыль от продаж сократилась в 8,3 раза – до 155,14 млн рублей. Выручка компании за январь-март выросла на 3,4% год к году и составила порядка 27,27 млрд рублей.

Добавим, в конце февраля «КамАЗ» приобрел долю в компании «Объединенные автомобильные технологии». Компания является основным поставщиком «АвтоВАЗа». Пакет «КамАЗа» составил 49% акций. Сумма сделки не называлась.