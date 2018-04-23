Все новости

23.04.18 / 12:05 Новости / Россия и мир

«КамАЗ» получил 214,9 млн рублей убытка в I квартале после прибыли годом ранее

Выручка компании выросла на 9,7%

Фото АБН

Фото АБН

По итогам I квартала 2018 года ПАО «КамАЗ» получил 214,86 млн рублей чистого убытка против прибыли в размере 34,4 млн рублей годом ранее. Об этом стало известно в понедельник из отчета компании по РСБУ.

При этом прибыль от продаж сократилась в 8,3 раза – до 155,14 млн рублей. Выручка компании за январь-март выросла на 3,4% год к году и составила порядка 27,27 млрд рублей.

Добавим, в конце февраля «КамАЗ» приобрел долю в компании «Объединенные автомобильные технологии». Компания является основным поставщиком «АвтоВАЗа». Пакет «КамАЗа» составил 49% акций. Сумма сделки не называлась.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

115 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.