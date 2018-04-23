Ученые: Кораллы Большого барьерного рифа проживут еще больше сотни лет А то и 250

Коралловые полипы Acropora millepora, которые распространены в Большом барьерной рифе, проживут еще 100-250 лет. Это выяснили американские и австралийские генетики, они опубликовали статью в журнале PLoS Genetics.

В 2002-2009 годах ученые собрали образцы этого кораллового полипа в разных частях рифа. Они исследовали структуру популяций кораллов, скорость миграции полипов и распределение личинок, а также изучили их способность адаптироваться к повышению температуры воды. Выяснилось, что Acropora millepora может быстро адаптироваться к меняющимся условиям. При этом популяции, которые уже смогли приспособиться к температурным колебаниям, быстро исчезнут.

Отметим, большой опасностью для коралловых рифов становится обесцвечивание. Оно случается в ответ на стрессовые условия – перепады температур или солености воды, а также на инфекции или отравления. В последние несколько десятилетий обесцвечивание кораллов стало встречаться чаще практически в два раза по сравнению с 1980 годом. Так, в 2016 году в Большом Барьерном Рифе погибло около 30% кораллов, писали в Nature. Эти полипы в последнем исследовании, обнародованном в PLoS Genetics, не фигурировали.