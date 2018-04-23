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23.04.18 / 14:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Владельцы полуострова «Рожок» заподозрили градозащитников в публикации объявления о продаже

Они направили в ЦИАН жалобу

Фото: Google Map

Фото: Google Map

Представитель компании ООО «Инвест Групп», которой принадлежит участок, известный как «Рожок», опровергла сообщения о его продаже и подозревает градозащитников в публикации объявления. Об этом в понедельник сообщили петербургские СМИ.

В частности, «Фонтанка» и «Деловой Петербург», сослались на некую Евгению Головченко, которая заявила, что собственники участка не причастны к объявлению о его продаже. Автор объявления компании также не знаком. «По словам Головченко, за размещением объявления она видит «происки» активистов, которые пытаются не допустить его застройки», — отмечает «Фонтанка». «Инвест Групп» направила свою жалобу в ЦИАН, на сайте которого появилось объявление.

Отметим, участок на берегу Невы напротив Александро-Невской Лавры в 2009 году купило ООО «Фортуна Девелопмент». Затем он несколько раз сменил владельцев. Действующий владелец «Инвест Групп» хочет построить там многофункциональный центр для молодоженов. В мае 2017 году проект согласова градсовет. «Инвест Групп» планирует реализовать проект за 1,5-2 года. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей. В понедельник на сайте ЦИАН появилось объявление о продаже участка за 220 млн рублей.

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