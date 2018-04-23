«Сибур Арена» изменит режим работы на время чемпионата мира по футболу Станет «зоной гостеприимства

Спортивный комплекс «Сибур-Арена» изменит привычный режим работы на время проведения чемпионата мира по футболу в Петербурге. Об этом в понедельник рассказал начальник сектора по подготовке к чемпионату мира комитета по физкультуре и спорту Смольного Евгений Гагонин.

«Сибур Арена» станет «зоной гостеприимства» для клиентских групп FIFA. Изначально эту зону собрались разместить в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове, однако тот не попал в периметр безопасности.

Напомним, стадион на Крестовском острове примет семь матчей чемпионата. В настоящий момент известно о четырех групповых матчах, которые пройдут 15, 19, 22, 26 июня. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля.