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23.04.18 / 18:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Сибур Арена» изменит режим работы на время чемпионата мира по футболу

Станет «зоной гостеприимства

Фото: панорама «Яндекс. Карт»

Фото: панорама «Яндекс. Карт»

Спортивный комплекс «Сибур-Арена» изменит привычный режим работы на время проведения чемпионата мира по футболу в Петербурге. Об этом в понедельник рассказал начальник сектора по подготовке к чемпионату мира комитета по физкультуре и спорту Смольного Евгений Гагонин.

«Сибур Арена» станет «зоной гостеприимства» для клиентских групп FIFA. Изначально эту зону собрались разместить в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове, однако тот не попал в периметр безопасности.

Напомним, стадион на Крестовском острове примет семь матчей чемпионата. В настоящий момент известно о четырех групповых матчах, которые пройдут 15, 19, 22, 26 июня. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля.

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