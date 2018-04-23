«Транснефть» и «Роснефть» не участвовали в сделке «Суммы» по НМТП «Роснефть» вообще отрицает факт переговоров

Компании «Транснефть» и «Роснефть» не стали покупать долю компании «Сумма» в Новороссийском морском торговом порту. Об этом в компаниях сообщили в понедельник.

«Роснефть» опубликовала официальный пресс-релиз, согласно которому компания не вела переговоров с «Суммой» по НМТП. По данным компании, «слухи о подобных переговорах активно распространяются в соцсетях».

«Транснефть» получила предложение от «Суммы» на прошлой неделе. Компания отказалась от него « в сложившихся обстоятельствах», пишет ТАСС. По словам официального представителя «Транснефти», «Сумма» предлагала к заявленной цене некоторый дисконт, так как с аналогичным предложением к продавцу уже обратилась «Роснефть». Демин подчеркнул, что предложение не было письменным

В настоящий момент 50,1% акций НМТП принадлежат «Сумме» и «Транснефти» на паритетных условиях. Еще 20% акций принадлежат Росимуществу, остальные в разных долях – РЖД (5,3%), а также дочке «Транснефти» (10,5%) и «Сумме» (2,75%).

Напомним, совладельца группы «Сумма» Зиявудин Магомедова задержали в конце марта. Вместе с ним был задержан его брат Магомед Магомедов, а также Артур Максидов, бывший глава компании «Интэкс», которая входит в группу «Сумма». Их обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей и в создании организованного преступного сообщества.