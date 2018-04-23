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23.04.18 / 13:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге снова станцуют буксиры

Посмотреть на это можно будет с набережной Лейтенанта Шмидта

Буксир Лукман, фото с сайта portnews.ruВ Петербурге в очередной раз станцуют буксиры. Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию туризма.

Традиционный «Вальс буксиров» состоится в рамках Фестиваля ледоколов. Наблюдать за этим зрелищем можно будет с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной.

Единственный в мире Фестиваль ледоколов пройдет в городе пятый раз. Его организует комитет по развитию туризма города. Площадки на набережных у Благовещенского моста будут работать в течение двух дней с 11:00 до 20:00. В фестивале примут участие действующие ледоколы «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Новороссийск». Все желающие смогут бесплатно попасть на их палубы с 13:00 до 18:00. В финале Фестиваля пройдет «Парад ледоколов», они попрощаются с городом протяжным гудком и уйдут к местам своей службы.

Отметим, Фестивалем ледоколов, и вальсом буксиров, в частности, особенно гордится губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Об этом он в прошлом году рассказал в интервью «Новой газете в Петербурге». В беседе с главным редактором издания градоначальник посетовал, что в городе проходит масса мероприятий, в том числе «Бал буксиров», а СМИ пишут только «о пожарах и бакланах».

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