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23.04.18 / 13:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Из-за работ на «Новокрестовской» в субботу ограничат вход на «Василеостровскую»

А «Приморскую» закроют на весь день

ВасилеостровскаяВ Петербурге в субботу, 28 апреля ограничат вход на станцию метро «Василеостровская» в связи с работами по подключению нового участка линии до станции «Беговая». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Как сообщили в компании, режим работы наземного вестибюля за день изменится дважды. Вход на станции будет закрыт с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.

Напомним, как стало известно ранее, следующая после «Василеостровской» станция «Приморская» в этот день не будет работать совсем. Поезда по зеленой ветке будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской». Такие меры связаны с проверкой оборудования на участке от «Приморской» до «Новокрестовской» и «Беговой» и присоединения их к действующему оборудованию зеленой ветки метро. Рабочее движение на новом участке должно начаться в воскресенье, 29 апреля. Ожидается, что «Новокрестовская» в этот день примет первых пассажиров.

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