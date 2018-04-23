Из-за работ на «Новокрестовской» в субботу ограничат вход на «Василеостровскую» А «Приморскую» закроют на весь день

В Петербурге в субботу, 28 апреля ограничат вход на станцию метро «Василеостровская» в связи с работами по подключению нового участка линии до станции «Беговая». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Как сообщили в компании, режим работы наземного вестибюля за день изменится дважды. Вход на станции будет закрыт с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.

Напомним, как стало известно ранее, следующая после «Василеостровской» станция «Приморская» в этот день не будет работать совсем. Поезда по зеленой ветке будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской». Такие меры связаны с проверкой оборудования на участке от «Приморской» до «Новокрестовской» и «Беговой» и присоединения их к действующему оборудованию зеленой ветки метро. Рабочее движение на новом участке должно начаться в воскресенье, 29 апреля. Ожидается, что «Новокрестовская» в этот день примет первых пассажиров.