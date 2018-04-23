ЮИТ построит в Купчино гостиницу по заказу компании братьев Зингаревичей Новый отель появится на пересечении Дунайского и Витебского проспектов

Строительная компания ЮИТ подписала контракт на строительство гостиницы в Купчино по заказу компании. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

Заказчиком выступило ООО «Новый век». Это партнерская структура «Плаза Лотос Груп».

Новая гостиница появится на пересечении Дунайского и Витебского проспектов. Проектом предусмотрено здание переменной этажности от 7 до 21 этажа с подземным паркингом. Отель рассчитан на 534 номера. Строительство первой очереди начнется во II квартале 2018 года. Завершить объект генподрядчик должен ровно через два года. Стоимость сделки не разглашается.

«Плаза Лотос Груп» принадлежит бизнесменам Борису и Михаилу Зингаревичам. Компания занимается строительством гостиниц. Она намерена построить в Петербурге сеть трехзвездочных отелей. Проект впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Отметим также, что «Плаза Лотос Груп» планировала создать апарт-отель в здании бывшего Конюшенного ведомства, однако впоследствии город выкупил у инвесторов и передал музею истори под создание культурного пространства.