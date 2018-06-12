«Адмиралтейскую» в Петербурге закрывали на полчаса С 12:07 до 12:40

Станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге закрывали из-за бесхозного предмета на 33 минуты. Об этом в метрополитене сообщили во вторник.

Станция была недоступна для пассажиров с 12:07 до 12:40. Опасных предметов на станции не нашли.

Накануне в Петербурге закрывали одну станцию – «Академическую». На нее нельзя было попасть также в течение получаса, утром, с 9:32 до 10:00. А 10 июня закрывали четыре станции: «Приморскую», «Старую Деревню», «Рыбацкое» и «проспект Ветеранов. Больше всего с «бесхозом» не повезло. При этом «Приморская», «Старая Деревня» и «Проспект Ветеранов» простояли закрытыми почти по часу.