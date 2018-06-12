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12.06.18 / 13:35 Новости / Петербург и Ленобласть

«Адмиралтейскую» в Петербурге закрывали на полчаса

С 12:07 до 12:40

Фото АБН

Фото АБН

Станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге закрывали из-за бесхозного предмета на 33 минуты. Об этом в метрополитене сообщили во вторник.

Станция была недоступна для пассажиров с 12:07 до 12:40. Опасных предметов на станции не нашли.

Накануне в Петербурге закрывали одну станцию – «Академическую». На нее нельзя было попасть также в течение получаса, утром, с 9:32 до 10:00. А 10 июня закрывали четыре станции: «Приморскую», «Старую Деревню», «Рыбацкое» и «проспект Ветеранов. Больше всего с «бесхозом» не повезло. При этом «Приморская», «Старая Деревня» и «Проспект Ветеранов» простояли закрытыми почти по часу.

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Реплики

  1. Виктория 12.06.2018 at 13:56 - Reply

    Вопрос к руководству метрополитена и руководству города: неужели закрытие станций является единственным способом обеспечения безопасности и решения вопроса «бесхоза»? Зачем понатыкали камеры в мна станциях? Чем занимаются сотрудники, которые должны следить за тем, чтобы бесхозные предметы не оставлялись? Почему нарушителей не штрафуют? Попробуйте назначить высокий штраф за оставленный бесхозный предмет и пару раз реально оштрафовать, этот беспредел сразу прекратится. Ни в одном городе станции не закрывают из-за бесхозных предметов. Представьте закрытие станции в Москве? Город встанет. Это е значит, что там не находят бесхозные предметы, просто вопрос решается по-другому.

  2. Пакс 12.06.2018 at 15:36 - Reply

    В Питере в 5-миллионном (как минимум) мегаполисе какие-то маразматики просто издеваются над пассажирами, которые не могут воспользоваться метро, многие опаздывают на поезда, самолёты… Зачем тогда куча этого вахтёрского быдла на входе, с камерами рамками и прочим? Почему, как раньше было, не проверяют сразу, та же полиция, которая компетентна? С такой старческой показушной мнительностью можно метро вообще не открывать — и проблем не будет.

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