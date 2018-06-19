Аварийность на региональных дорогах Ленобласти в январе-мае снизилась на 10% год к году Благодаря комплексу мер

Аварийность на региональных дорогах Ленинградской области в январе-мае текущего года снизилась на 10% год к году. Об этом во вторник сообщило правительство региона.

Также снизились показатели тяжести последствий при авариях. В правительстве считают, что этого удалось достичь благодаря улучшению видимости на дорогах – устанавливаются инновационные системы искусственного освещения. В частности, «умные фонари» на пешеходных переходах и автобусных остановках. Такие фонари работают с помощью солнечных панелей.

Кроме этого, в Ленинградской области продолжают ограничивать скорость движения машин в расположенных на региональных дорогах поселениях. Там устанавливают ограничения до 40 км в час. Эти изменения затронут 148 населенных пунктов.

Отметим, за первые пять месяцев текущего года в Ленобласти произошло 1010 аварий. В них ранено 1350 человек. Кроме этого, в ДТП на территории региона погибло – 156 человек. Это информация ГИБДД России.