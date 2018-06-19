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19.06.18 / 15:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Аварийность на региональных дорогах Ленобласти в январе-мае снизилась на 10% год к году

Благодаря комплексу мер

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Аварийность на региональных дорогах Ленинградской области в январе-мае текущего года снизилась на 10% год к году. Об этом во вторник сообщило правительство региона.

Также снизились показатели тяжести последствий при авариях. В правительстве считают, что этого удалось достичь благодаря улучшению видимости на дорогах – устанавливаются инновационные системы искусственного освещения. В частности, «умные фонари» на пешеходных переходах и автобусных остановках. Такие фонари работают с помощью солнечных панелей.

Кроме этого, в Ленинградской области продолжают ограничивать скорость движения машин в расположенных на региональных дорогах поселениях. Там устанавливают ограничения до 40 км в час. Эти изменения затронут 148 населенных пунктов.

Отметим, за первые пять месяцев текущего года в Ленобласти произошло 1010 аварий. В них ранено 1350 человек. Кроме этого, в ДТП на территории региона погибло – 156 человек. Это информация ГИБДД России.

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Реплики

  1. Ольга 19.06.2018 at 22:05 - Reply

    От качества дорог тоже зависит количество аварий: дороги улучшились, аварийность снизилась. С остальным тоже согласна. И опечатку исправьте: Ленобласти!!!!

    • Василий 19.06.2018 at 22:23

      Спасибо, поправили =)

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