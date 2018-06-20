Щербакова вновь просит наказать главу Центрального района Не дает ей денег на скрепки

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Мария Щербакова вновь просит губернатора Георгия Полтавченко разобраться с главой Центрального района Андреем Хлутковым. Ее запрос в среду утвердил городской парламент, передает корреспондент АБН.

Щербакова долгое время не могла получить свою депутатскую приемную. Когда же ей все же дали помещение, то оказалось, что в нем нет мебели, телефонов и оргтехники. Также администрация района отказалась взять на себя расходы по приобретению лампочек, скрепок и почтовых марок. Парламентарий считает, что это нарушает закон о деятельности депутата. В связи с этим Щербакова просит привлечь главу района к административной ответственности.

Коллеги по «Единой России» поддержали Щербакову. Так, вице-спикер Сергей Соловьев отметил, что Хлуткова уже неоднократно обсуждали в парламенте, и, возможно, пришло время для парламентского расследования. Депутат Константин Чебыкин поинтересовался, как складывались у Щербаковой отношения с депутатами, когда она сама была главой района. Она заверила — отношения были рабочими и претензий не поступало.

Отношения Щербаковой и Хлуткова являются конфликтными как минимум с прошлого года. Зимой депутат, которая избрана от «Единой России» несколько раз жаловалась на работу Хлуткова. Так, в ноябре она критиковала ход программы расселения коммуналок, жаловалась, что Хлутков не отвечает на ее депутатские обращения и не останавливает перепланировку в историческом здании в Басковом переулке.

Комментировал деятельность Хлуткова и спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Он обещал внимательно следить за уборкой снега в районе. Политические журналисты связывали запросы депутата Щербаковой с конфликтом вокруг того, кто же должен возглавлять районное отделение партии.