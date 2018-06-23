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23.06.18 / 16:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о повышении добычи

Россия довольна

Фото cont.ws

Фото cont.ws

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о повышении добычи. Соответствующее заявление он сделала в субботу.

Россия удовлетворена принятым решением, передает РИА Новости слова министра. Он отметил, что это соответствует нынешним представлениям о требуемых действиях на рынке.

Новак считает, что принято решение вполне разумное. Он уточнил, что рассматривалось четыре варианта действий.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что ОПЕК+ решила повысить добычу нефти. Она должна вырасти до уровней 100% исполнения обязательств стран по сделке. Иран выступал против повышения квоты. За были Россия и Саудовская Аравия.

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