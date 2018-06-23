В РСТ сообщили об отсутствии за рубежом туристов «Матрешки Тур» Другие могут получить выплаты

В Российском союзе туриндустрии сообщили об отсутствии за рубежом туристов «Матрешки Тур». Такое заявление организация сделала в субботу.

Туроператор не продавал туры с августа, передает «Интерфакс» слова представителя РСТ. Уже купившие туры клиенты смогут получить компенсации, если обе страховые компании «Матрешки Тур» будут делать выплаты. Речь идет о «Инвестстрахе» и «Якоре». Их контракты с туроператором истекают в августе.

Напомним, ранее в субботу «Матрешка Тур» сообщила о прекращении работы. Компания заявила, что не имеет возможности выплатить все задолженности. Ранее у ее страховой компании «Инвестстрах» отозвали лицензию. С ней «Матрешка Тур» заключила договор страхования на 25 млн рублей, на аналогичную сумму контракт с «Якорем».