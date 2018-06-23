Все новости

23.06.18 / 18:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Жители дома на Ремесленной улице обратились к Трампу

Просят купить дом

Фото "Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург"

Фото «Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург»

Жители дома на Ремесленной улице обратились к президенту США Дональду Трампу. Обращение появилось у дома в субботу.

У дома №5 на Ремесленной улице появилась надпись «Трамп, купи дом!!!». Также появилась надпись «Тут задыхается народ», у построенного около дома моста Бетанкура. Активисты надеются, что иностранные гости Петербурга передадут послание по адресу.

Напомним, ранее в метре у дома построили мост на остров Серный. Его создавали к ЧМ-2018. Ради моста снесли дом №3 на Ремесленной улице. Жители дома №5 неоднократно жаловались властям на ухудшившийся микроклимат. Также жители дома вывешивали растяжку «Мы не хотим жить под мостом». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин извинился «за неудобства» из-за моста.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

104 SQL queries done. Page generation took 0,124 seconds.