Жители дома на Ремесленной улице обратились к Трампу Просят купить дом

Жители дома на Ремесленной улице обратились к президенту США Дональду Трампу. Обращение появилось у дома в субботу.

У дома №5 на Ремесленной улице появилась надпись «Трамп, купи дом!!!». Также появилась надпись «Тут задыхается народ», у построенного около дома моста Бетанкура. Активисты надеются, что иностранные гости Петербурга передадут послание по адресу.

Напомним, ранее в метре у дома построили мост на остров Серный. Его создавали к ЧМ-2018. Ради моста снесли дом №3 на Ремесленной улице. Жители дома №5 неоднократно жаловались властям на ухудшившийся микроклимат. Также жители дома вывешивали растяжку «Мы не хотим жить под мостом». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин извинился «за неудобства» из-за моста.