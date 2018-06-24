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24.06.18 / 19:40 Новости / Политика / Россия и мир

Эрдоган набирает 60% голосов после подсчета почти 18% бюллетеней

Его ближайший конкурент получает около 30%

турция флаг

После обработки 17,6% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 60% голосов на президентских выборах. Об этом свидетельствуют первые данные Высшей избирательной комиссии страны, передает агентство Anadolu в воскресенье.

За ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набирающий 26,5% голосов избирателей. Остальные претенденты на президентское кресло в настоящий момент набирают менее 10%.

Между тем на парламентских выборах с 54,3% голосов лидирует правящая Партия справедливости и развития. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия получает 14,1% голосов, еще 13,2% у Партии националистического движения, у остальных – менее 10%. Добавим, это данные после подсчета 12% бюллетеней.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись в воскресенье, 24 июня. На пост президента страны претендуют шесть кандидатов. К участию в выборах в парламент были допущены девять политических партий.

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