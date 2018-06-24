В ночь на понедельник мосты Петербурга разведут по графику Ранее Троицкий мост разводили более чем на сутки

В ночь на понедельник, 25 июня, мосты по Неве, Большой и Малой Неве в Петербурге будут разводиться согласно графику. Об этом в воскресенье сообщили в «Мостотресте».

Отметим, в ночь на воскресенье в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге разводили только Троицкий мост. Переправа была недоступна для горожан более суток – до 18:00 24 июня.

Ранее стало известно, что «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн петербуржцев и гостей города. Шоу-программа началась в 22:00 на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова. Кульминацией праздника стал мультимедийный спектакль и проход брига под алыми парусами в акватории Невы.