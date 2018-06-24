Все новости

24.06.18 / 19:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В ночь на понедельник мосты Петербурга разведут по графику

Ранее Троицкий мост разводили более чем на сутки

дворцовый мост

В ночь на понедельник, 25 июня, мосты по Неве, Большой и Малой Неве в Петербурге будут разводиться согласно графику. Об этом в воскресенье сообщили в «Мостотресте».

Отметим, в ночь на воскресенье в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге разводили только Троицкий мост. Переправа была недоступна для горожан более суток – до 18:00 24 июня.

Ранее стало известно, что «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн петербуржцев и гостей города. Шоу-программа началась в 22:00 на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова. Кульминацией праздника стал мультимедийный спектакль и проход брига под алыми парусами в акватории Невы.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

106 SQL queries done. Page generation took 0,346 seconds.