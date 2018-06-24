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24.06.18 / 14:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления и дождя

Во вторник преимущественно без осадков

Фото АБН

Фото АБН

В понедельник, 25 июня, в Петербурге потеплеет до +18…+20 градусов, однако местами возможен кратковременный дождь. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом во вторник в Северной столице воздух прогреется до +20…+22 градусов. По прогнозу синоптиков, ветер будет переменный, слабый, а дождей не ожидается.

Добавим, в воскресенье в Петербурге температура воздуха составит до +18 градусов. Однако в настоящий момент на улице +14 градусов. Синоптики прогнозируют днем дожди и облачную погоду. Ветер – северо-восточный и восточный умеренный.

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