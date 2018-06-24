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24.06.18 / 18:32 Новости / Россия и мир

Экспорт из России в Индию вырос на 40% за январь-апрель

Товарооборот между странами увеличился почти на 30%

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По итогам четырех месяцев 2018 года экспорт из России в Индию вырос на 40,1% в годовом выражении, составив порядка $2,2 млрд. Об этом в воскресенье сообщили в торговом представительстве РФ в Индии.

В частности, рост показал экспорт бобовых (с $2 млн за январь-апрель 2017 года до $14,5 млн за указанный период 2018 года), а также семян подсолнечника и других масличных культур (с $37,2 тыс. до $207,4 тыс.), передает ТАСС. Кроме того, среди лидеров роста экспорта из России — радиолокационная аппаратура (с $2,7 млн до $39,3 млн), компасы и навигационное оборудование (с $4,6 млн до $23,9 млн) и другие товары.

При этом импорт товаров из Индии увеличился на 10,7% в годовом выражении, достигнув более $1 млрд. Добавим, всего товарооборот между Россией и Индией за январь-апрель этого года составил около $3,2 млрд. Год к году этот показатель вырос на 29,1%.

В торговом представительстве РФ отметили, что стороны показывают высокий рост товарооборота в последние годы. Россия и Индия договорились увеличить этот показатель до $30 млрд к 2025 году.

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