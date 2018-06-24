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24.06.18 / 17:39 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Трампа

Якобы встреча намечена на 15 июля

Фото АБН

Фото АБН

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Вене намечена на 15 июля. Об этом в воскресенье пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, на протяжении последних дней в Вену прибывают дипломаты из Вашингтона и Москвы, а для обеспечения безопасности с обеих сторон в город были направлены сотрудники спецслужб. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не готова предоставить информацию. «Сообщим по мере готовности», — прокомментировал он в беседе с ТАСС.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России может состояться в июле. По данным источников Bloomberg, главы государств могут встретиться до саммита НАТО 11 июля или после визита Трампа в Великобританию 13 июля. Однако планы могут измениться.

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