СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Трампа Якобы встреча намечена на 15 июля

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Вене намечена на 15 июля. Об этом в воскресенье пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, на протяжении последних дней в Вену прибывают дипломаты из Вашингтона и Москвы, а для обеспечения безопасности с обеих сторон в город были направлены сотрудники спецслужб. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не готова предоставить информацию. «Сообщим по мере готовности», — прокомментировал он в беседе с ТАСС.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России может состояться в июле. По данным источников Bloomberg, главы государств могут встретиться до саммита НАТО 11 июля или после визита Трампа в Великобританию 13 июля. Однако планы могут измениться.