В Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы «Серьезных нарушений» зафиксировано не было

В Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые прошли в один день. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье.

По словам действующего главы государства Реджеп Тайип Эрдогана, «серьезных нарушений законодательства» зафиксировано не было, передает агентство Anadolu. ОБСЕ также не нашла ограничений в мониторинге выборов, пишет ТАСС.

Добавим, к участию в выборах президента были допущены шесть кандидатов. В парламентских выборах получили право участвовать девять политических партий. Всего проголосовать на выборах в Турции могли 56,3 млн человек. Около 1,5 млн избирателей досрочно проголосовали за рубежом, передает РИА Новости.