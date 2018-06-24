Все новости

24.06.18 / 17:58 Новости / Политика / Россия и мир

В Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы

«Серьезных нарушений» зафиксировано не было

Турецкая полиция

В Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые прошли в один день. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье.

По словам действующего главы государства Реджеп Тайип Эрдогана, «серьезных нарушений законодательства» зафиксировано не было, передает агентство Anadolu. ОБСЕ также не нашла ограничений в мониторинге выборов, пишет ТАСС.

Добавим, к участию в выборах президента были допущены шесть кандидатов. В парламентских выборах получили право участвовать девять политических партий. Всего проголосовать на выборах в Турции могли 56,3 млн человек. Около 1,5 млн избирателей досрочно проголосовали за рубежом, передает РИА Новости.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

106 SQL queries done. Page generation took 0,127 seconds.