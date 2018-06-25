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25.06.18 / 19:22 Новости / Россия и мир

«Аэрофлот» хочет создать сеть хабов в регионах России

В каких именно, пока неизвестно

Фото АБН

Фото АБН

Осенью «Аэрофлот» собирается представить совету директоров предложения по построению нового хаба, а также хабов в российских регионах. Об этом в понедельник сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

Таким образом он ответил на вопрос о планах компании по развитию межрегиональных рейсов, пишут «Ведомости». Однако в каких именно регионах могут появиться хабы, представитель авиакомпании не уточнил.

Добавим, в настоящее время «Аэрофлот» базируется только в московском аэропорту «Шереметьево». Между тем, ранее президент России Владимир Путин призвал развивать межрегиональные перевозки и реконструировать региональные аэропорты. Эти положения вошли в майский указ главы государства о развитии страны до 2024 года. Предполагается, что к этому времени около 50% региональных рейсов должны выполняться без пересадки в Москве.

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