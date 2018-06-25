Datsun анонсировал новый хэтчбек для России Но какие-либо подробности неизвестны

Японский Datsun анонсировал новый хэтчбек для российского рынка. Автопроизводитель представил первый тизер новинки в понедельник.

Как пишет «Автостат», при работе над автомобилем компания учитывала предпочтения российских потребителей. Однако какой-либо официальной информации об авто не приводится.

Добавим, в настоящее время в России представлено две модели Datsun. Седан on-Do доступен по цене от 380 тыс. рубле. Цены на хэтчбек mi-Do начинаются с отметки 476 тыс. рублей. По данным «Автостата», за январь-май 2018 года российские дилеры Datsun продали около 7,4 тыс. автомобилей марки.