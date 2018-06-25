General Electric продала свое подразделение за $3,25 млрд В рамках программы реструктуризации

General Electric (GE) подписала соглашение с Advent International о продаже своего подразделения по производству газовых двигателей и оборудования для энергетики. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Сделка включает производство двигателей Jenbacher и Waukesha, а также производственные площадки в США, Канаде и Австрии. Сумма сделки составила порядка $3,25 млрд.

Добавим, сделка стала частью программы реструктуризации бизнеса GE. В рамках нее компания намерена продать непрофильные активы на общую сумму порядка $20 млрд. Так, осенью прошлого года General Electric уже продала свое подразделение промышленных решений компании ABB за $2,6 млрд. В мае этого года корпорация сообщила об объединении своего транспортного подразделения с компанией Wabtec.