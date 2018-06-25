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25.06.18 / 21:07 Новости / Россия и мир

ЦБ и новости компаний. Итоги понедельника

Центробанк РФ намерен ужесточить кредитование связанных между собой заемщиков. МГУ и СПбГУ попросили правительство увеличить зарплаты преподавателям из бюджета. Между тем, стало известно, что En+ планирует сменить регистрацию на российскую, а Борис Минц готов передать контроль над O1 Properties.

Коллаж АБН

Коллаж АБН

ЦБ намерен ужесточить кредитование связанных между собой заемщиков. Регулятор разработал для этого несколько критериев.

МГУ и СПбГУ попросили увеличить зарплаты преподавателям из бюджетных средств. Тогда они смогут тратить внебюджетные средства на развитие.

En+ планирует сменить регистрацию на российскую. Основные активы компании находятся в России.

Борис Минц готов передать контроль над O1 Properties. По данным СМИ, компания начала переговоры с держателями еврооблигаций на $350 млн.

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