Минфин РФ ожидает рост пенсий до 20 тыс. рублей к 2024 году Правительство предложит льготы для тех, кто сам копит на пенсию

К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что увеличить размер пенсии можно будет за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК), передает ТАСС. При этом правительство предложит льготы и налоговые стимулы для тех, кто решил самостоятельно копить на пенсию.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет постепенно увеличен до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году. Власти объясняют это решение тем, что мера позволит увеличить размер пенсии. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.