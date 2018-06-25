Все новости

25.06.18 / 22:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин РФ ожидает рост пенсий до 20 тыс. рублей к 2024 году

Правительство предложит льготы для тех, кто сам копит на пенсию

Коллаж АБН

Коллаж АБН

К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что увеличить размер пенсии можно будет за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК), передает ТАСС. При этом правительство предложит льготы и налоговые стимулы для тех, кто решил самостоятельно копить на пенсию.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет постепенно увеличен до 65 лет к 2028 году, а для женщин – до 63 лет к 2034 году. Власти объясняют это решение тем, что мера позволит увеличить размер пенсии. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

107 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.