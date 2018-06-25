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25.06.18 / 20:40 Новости / Петербург и Ленобласть

Новый корпус центра Алмазова в Петербурге построит московская компания

Сумма контракта – 4,9 млрд рублей

центр алмазова

Победителем конкурса на строительство нейрохирургического комплекса медицинского исследовательского центра имени Алмазова стало московское АО «Объединение» Ингеоком». Информация об этом появилась в понедельник на сайте госзакупок.

Компания предложила выполнить работы за 4,967 млрд рублей. Добавим, в аукционе также приняло участие ООО «Стройарсенал».

Согласно условиям конкурса, победитель должен будет выполнить работы до 15 декабря 2022 года. Предполагается, что комплекс разместят на участке в 6,1 га на Заповедной улице.

Напомним, центр Алмазова несколько раз пытался выбрать подрядчика строительства в 2017 году. В 2018 году аукцион назначили на начало июня, однако сроки перенесли. Начальная цена контракта составляла порядка 5,34 млрд рублей.

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