Полтавченко: Посещаемость кафе Петербурга выросла на 40% в связи с ЧМ Это дополнительные доходы в казну

Посещаемость кафе и других объектов общепита Петербурга выросла на 40% в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Полтавченко отметил, что петербургские заведения «пользуются у гостей большой популярностью», передает ТАСС. Это в свою очередь позволит городу получить дополнительные доходы в казну. Медведев подчеркнул, что Петербург «находится на особом положении», поскольку принимает большое количество болельщиков.

Ранее сообщалось, что с начала чемпионата Петербург посетили около 150 тыс. иностранных туристов. При этом к концу турнира ожидается порядка 700 тыс. болельщиков. Добавим, ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Петербург примет семь матчей чемпионата.