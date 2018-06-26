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26.06.18 / 19:48 Новости / Россия и мир

СК назвал причиной крушения АН-148 «Саратовских авиалиний» ошибку экипажа

Ошибка пилотов привела к обледенению датчиков самолета

самолет небо полет авиасообщениеСледственный комитет РФ подтвердил основную версию крушения самолета «Саратовских авиалиний» АН-148  — ошибку экипажа. Об этом во вторник сообщили в СК.

Следователи выяснили, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, в результате чего во время набора высоты они обледенели. Командир самолета, таким образом, ориентировался на неправильную информацию о снижении скорости. Он принял решение о разгоне самолета и переводе его в режим пикирования. При этом угол наклона судна был превышен, в результате управление самолетом стало невозможным.

Напомним, катастрофа произошла 11 февраля 2018 года в Подмосковье. Самолет направлялся из Москвы в Орск. На борту летели 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате крушения все погибли. После катастрофы в «Саратовских авиалиниях» начались проверки, которые привели к завершению деятельности авиакомпании.

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