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26.06.18 / 20:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Huawei потеснила Samsung на российском рынке смартфонов

С первого места

HuaweiКитайский производитель гаджетов Huawei потеснил Samsung на российском рынке смартфонов. Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на данные партнера нескольких производителей электроники.

Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei с суббрендом Honor лидировал по продажам смартфонов в России. Доля Huawei каждую неделю составляла почти или более 25%, отмечают «Ведомости».

При этом доля традиционного лидера рынка, компании Samsung, за это время составляла 22-23% еженедельно. При этом Samsung лидирует на этом рынке с 2007 года, указывают аналитики.

В феврале 2018 года Huawei впервые обогнала Apple и вышла на второе место по продажам в России. У китайского производителя тогда оказалось 17,4% рынка, а у Apple – 14%. До II полугодия 2016 года доля Huawei на рынке была относительно невелика. Она составляла 2-2,5%. Впоследствии компания заключила соглашение с компанией МТС, и ее продажи выросли.

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