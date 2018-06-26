Инвентаризацией собственности Петербурга займется ГУП «ГУИОН» за 16,3 млн рублей В аукционе участвовали три компании

ГУП «ГУИОН» выиграло аукцион на право заключения контракта на проведение инвентаризации имущества, находящегося или передаваемого в собственность Петербурга. Об этом во вторник сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Помимо «ГУИОН» в конкурсе участвовали ООО «КОРДАН» и ООО «Кадастрия». В ведомстве отметили, что снижение начальной цены услуги составило 25,43%.

В результате, цена заключенного контракта — 16,3 млн рублей. Он будет действовать до конца 2018 года.

Добавим, ГУП «ГУИОН» — организация, подведомственная комитету имущественных отношений Петербурга. В мае предприятие выиграло конкурс на оценку городской недвижимости. Смольный заключил с «ГУИОН» контракт на 2,8 млн рублей. Он также будет действовать до конца этого года.