Инвентаризацией собственности Петербурга займется ГУП «ГУИОН» за 16,3 млн рублей

ГУП «ГУИОН» выиграло аукцион на право заключения контракта на проведение инвентаризации имущества, находящегося или передаваемого в собственность Петербурга. Об этом во вторник сообщили в городском комитете имущественных отношений.
Помимо «ГУИОН» в конкурсе участвовали ООО «КОРДАН» и ООО «Кадастрия». В ведомстве отметили, что снижение начальной цены услуги составило 25,43%.
В результате, цена заключенного контракта — 16,3 млн рублей. Он будет действовать до конца 2018 года.
Добавим, ГУП «ГУИОН» — организация, подведомственная комитету имущественных отношений Петербурга. В мае предприятие выиграло конкурс на оценку городской недвижимости. Смольный заключил с «ГУИОН» контракт на 2,8 млн рублей. Он также будет действовать до конца этого года.
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