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26.06.18 / 11:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Количество абортов в Петербурге сократилось на 19% за четыре года

В 2017 году составило 16 тыс.

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За четыре года количество процедур прерывания беременности в Петербурге сократилось на 19%. Об этом во вторник сообщил глава городского комитета по здравоохранению Михаил Дубина.

Так, в 2013 году этот показатель составлял 20,13 тыс., а в 2017 году – около 16,22 тыс. Кроме того, Дубина рассказал, что за год в четыре раза снизилась динамика ВИЧ-инфицированных женщин в структуре материнской смертности – с 25% в 2016 году до 6,7% в 2017 году.

В апреле детский омбудсмен Светлана Агапитова сообщила, что в женских консультациях Петербурга плохо отговаривают женщин от абортов. В частности, из 43 консультаций психологи были только в 37. По мнению Агапитовой, в вопросе оказания психологической поддержки женщин необходимо активнее сотрудничать с Русской православной церковью (РПЦ).

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