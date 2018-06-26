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26.06.18 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительство Петербурга согласовало жилую застройку в Купчино на 5 тыс. человек

Высотой в 13 этажей

стройка строительство недвижимостьПравительство Петербурга согласовало компании «Стройтрестгалант-2» жилую застройку в Купчино. Это произошло во вторник днем в ходе заседания правительства города.

Согласование получил проект планировки и межевания территории квартала между улицами Димитрова, Малой Бухарестской, Софийской и Дунайским проспектом. В утвержденной концепции, помимо 13-этажного жилого комплекса, предусмотрены паркинги, спортклуб, церковь, православное училище, два детских сада и школа.

Отметим, участок под застройку девелопер получил еще в 2016 году. Участок выделили ради того, чтобы компания не застраивала велотрек на проспекте Тореза. Однако в Купчино компании мешали проводить изыскательные работы местные жители, у которых на месте будущего строительства находятся гаражи. Отметим, «Стройтрестгалант-2» — это компания, зарегистрированная на бенефициаров застройщика «Строительный трест», пишет «Фонтанка».

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