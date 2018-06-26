Американские ученые создали самый маленький в мире компьютер Размером меньше рисового зерна

Ученые Мичиганского университета совместно с IBM разработали самый маленький в мире компьютер. Об этом в понедельник сообщили в Мичиганском университете.

Микрокомпьютер представляет собой устройство размером меньше рисового зерна. Оно имеет чип с 32-битным процессором, а также датчик температуры. По словам разработчиков, такое устройство можно использовать в медицине для отслеживания биохимических процессов, диагностики опухолей и измерения глазного давления, а также аудио- и видео-мониторинга.

Добавим, ранее IBM представила самый мощный в мире компьютер. В начале июня в США представили суперкомпьютер The Summit стоимостью $200 млн. Производительность машины составляет 22 петафлопс. Это вдвое больше производительности китайского суперкомпьютера Sunway Taihulight, который был рекордсменом до этого времени.