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26.06.18 / 12:33 Новости / Россия и мир

Американские ученые создали самый маленький в мире компьютер

Размером меньше рисового зерна

фото: news.umich.edu

фото: news.umich.edu

Ученые Мичиганского университета совместно с IBM разработали самый маленький в мире компьютер. Об этом в понедельник сообщили в Мичиганском университете.

Микрокомпьютер представляет собой устройство размером меньше рисового зерна. Оно имеет чип с 32-битным процессором, а также датчик температуры. По словам разработчиков, такое устройство можно использовать в медицине для отслеживания биохимических процессов, диагностики опухолей и измерения глазного давления, а также аудио- и видео-мониторинга.

Добавим, ранее IBM представила самый мощный в мире компьютер. В начале июня в США представили суперкомпьютер The Summit стоимостью $200 млн. Производительность машины составляет 22 петафлопс. Это вдвое больше производительности китайского суперкомпьютера Sunway Taihulight, который был рекордсменом до этого времени.

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