НДС и самозанятые, а также газ. Итоги вторника

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что «жизненно важные» товары не подорожают из-за увеличения НДС. Путин одобрил проведение тестового сбора налога на самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемного персонала. А МЭА сообщило об ожидании роста спроса на газ на 1,6% в год.

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что «жизненно важные» товары не подорожают из-за увеличения НДС. Также глава Минфина сообщил, что полученные от НДС дополнительные средства направят на развитие социальной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин одобрил проведение тестового сбора налога на самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемного персонала. Тестирование пройдет в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило об ожидании роста спроса на газ на 1,6% в год. Спрос будет расти в течение пяти лет до 4,1 трлн куб. м в 2023 году, крупнейшим мировым импортером станет Китай.

В России число фирм-однодневок снизилось до исторического минимума. Доля фирм-однодневок от общего числа компаний составляет 7,3%.

Huawei потеснил Samsung на российском рынке смартфонов. Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei с суббрендом Honor лидировал по продажам смартфонов в России.