Минтранс отложил индексацию тарифов «Платон» Сначала власти намерены усилить контроль за нарушителями

Тариф системы «Платон» не будет проиндексирован с 1 июля. Об этом во вторник сообщили в Минтрансе.

Перед индексацией власти намерены усилить контроль за нарушителями. При этом полномочия по выявлению неплательщиков от МВД переходят Ространснадзору. В Ведомстве сообщили, что вопрос индексации льготного тарифа будут обсуждать только после предоставления результатов усиления контроля за нарушителями грузоперевозчикам.

Отметим, «Платон» — государственная система взимания пошлин с грузовиков. Взимание платы объясняют возмещением вреда, нанесенного массивными машинами автодорогам. Систему ввели в России в 2015 году. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.