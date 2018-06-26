«Примсоцбанк» снизил ставки по бизнес-кредитам после выхода сборной РФ в плей-офф Скидка будет увеличиваться на 0,5 п.п. с выходом в каждый следующий этап

«Примсоцбанк» на 1 п.п. снизил ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса в честь выхода российской сборной в плей-офф на ЧМ-2018. Об этом в банке сообщили во вторник.

Скидкой могут воспользоваться все клиенты компании, которые получили одобрение на кредит с 18 июня по 16 июля текущего года. Ставка будет уменьшаться на 0,5 п.п. с выходом сборной в каждый следующий этап. В случае выхода в финал, таким образом, она составит 2,5 процентных пункта, а в случае победы – 3 п.п.

Отметим, «Примсоцбанк» — один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Он работает с 1994 года. Одним из акционеров организации является Европейский банк реконструкции и развития. В России на данный момент расположено 54 филиала компании в 24 населенных пунктах.