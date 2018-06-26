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26.06.18 / 20:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный отказался от идеи перенести заводы за черту города

Вместо этого разработают меры поддержки собственников производств

фабрика заводПравительство Петербурга отказалось от программы перевода промышленных предприятий за черту города. Об этом во вторник объявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Вместо этого власти собираются разработать меры поддержки собственников производств, которые предоставят свободные территории инновационным компаниям. Полтавченко подчеркнул, что многие компании начинают переезд, но его не заканчивают. «Политику такого тотального вывода предприятий из городской черты мы закончили, и, я думаю, правильно сделали», — сказал губернатор.

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Напомним, правительство города в начале 2000-х годов разработало программу по переводы промпроизводств из центра города. За время действия программы, по данным комитета по промышленной политике, из центральных районов переехали около 50 предприятий. На их территории идет строительство домов, бизнес-центров и креативных пространств.

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